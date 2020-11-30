Иван Белозерцев не стал кардинально менять состав правительства Пензенской области Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в сентябре был переизбран на второй срок, сформировал правительство региона.

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«Я принял решение сохранить основной состав правительства, в целом доказавшего свою эффективность. Рокировки ради рокировки нам не нужны», — заявил он в ходе расширенного оперативного совещания в понедельник, 30 ноября.

Лариса Рябихина сохранила за собой пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

На должность председателя правительства Пензенской области переназначен Николай Симонов. Его первым заместителем по-прежнему будет Виктор Кувайцев.

В статусе зампредов правительства остались Валерий Беспалов, Денис Бубнов, Дмитрий Семенов, Валерий Савин, Олег Ягов и Юрий Денисов.

Василий Трохин, согласно озвученной губернатором информации, в связи с переходом на другую работу покидает должность заместителя председателя правительства Пензенской области. На этом посту он курировал деятельность управления внутренней политики, а также департамента информационной политики и СМИ. Кто сменит Василия Трохина, пока не объявлено.

Вместе с тем на должность зампреда пензенского правительства назначен Вячеслав Космачев, работавший главврачом областной больницы имени Н.Н. Бурденко. Он будет курировать сферу здравоохранения.

Прежние руководители министерств сохранили свои кресла.

Министром финансов переназначена Любовь Финогеева, здравоохранения — Александр Никишин, промышленности и инновационной политики — Михаил Торгашин, экономики — Сергей Капралов, строительства и дорожного хозяйства — Александр Гришаев, лесного, охотничьего хозяйства и природопользования — Александр Москвин, физической культуры и спорта — Григорий Кабельский, образования — Александр Воронков, труда, социальной защиты и демографии — Алексей Качан, культуры и туризма — Татьяна Курдова, сельского хозяйства — Роман Калентьев.

Главы департаментов также остались на своих должностях.

Леонид Иоффе, как и прежде, будет начальником департамента градостроительства и архитектуры, Андрей Кудинов — государственного имущества, Екатерина Шнайдер — информационной политики и СМИ.

Вместе с тем кадровые изменения произошли в руководстве двух управлений.

Так, Лариса Кривозубова больше не возглавляет управление ЗАГС, исполняющей обязанности начальника назначена Юлия Петрова. Должность руководителя управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей покидает Николай Сармин.

Начальником управления транспорта по-прежнему будет Сергей Буйлов, цифрового развития, информационных технологий и связи — Алексей Костин, ЖКХ и гражданской защиты населения — Михаил Панюхин, ветеринарии — Михаил Максимов, управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники — Инна Левченко, по регулированию тарифов и энергосбережению — Наталья Клак, по регулированию контрактной системы и закупкам — Сергей Мокроусов.

Представив обновленный состав правительства Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев обратился к подчиненным.

«Назначение Вас на должность — это результат Вашей предыдущей работы», — отметил глава региона.

При этом он подчеркнул, что длительность пребывания на посту того или иного чиновника будет зависеть уже от новых результатов.

«Кто будет «пробуксовывать», извините за такое слово, у кого будут проблемы в личном плане, в работе, тот может долго не проработать. [...] Давайте трудиться так, чтобы нам с вами не было стыдно», — сказал Иван Белозерцев.