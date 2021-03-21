Членство в «Единой России» губернатора Белозерцева, подозреваемого в получении взяток, приостановят Политика

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Членство в партии «Единая Россия» губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается в получении взяток на сумму более 31 млн. рублей, будет приостановлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

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«В партии предусмотрена четкая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления членство в партии автоматически приостанавливается до решения суда. В ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «позиция партии в таких случаях принципиальная и бескомпромиссная».

При этом Евгений Ревенко подчеркнул, что членство в «Единой России» может быть восстановлено в случае, если глава региона будет оправдан судом.

«Если же виновность подтвердится, то последует исключение из партии», — добавил он.