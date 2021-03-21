Иван Белозерцев. Биографическая справка Политика

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также ряд других лиц, в числе которых Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, подозреваются во взяточничестве. Соответствующую информацию распространила пресс-служба СКР в воскресенье, 21 марта.

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В отношении данных лиц в главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации на основании материалов оперативно-разыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 «Дача взятки» и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии Иван Белозерцев, Борис Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилищах и на рабочих местах проведены обыски.

Белозерцев Иван Александрович родился в селе Бараново Ливенского района Орловской области 15 сентября 1958 года.

В 1980 году окончил Ульяновское высшее танковое командное училище по специальности «Инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин».

В 1981–1984 годы — секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов.

В 1982–1986 годы избран членом бюро ульяновского ГК и ОК ВЛКСМ.

С 1984 по 1986 годы являлся помощником начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища.

В 1986–1987 годы был заместителем командира батальона учебно-боевого вооружения и техники воинской части №61642.

В 1987–1989 годы — секретарь партийного комитета полка.

В 1990–1991 годы избран секретарем партийного комитета командного факультета Гуманитарной академии ВС РФ.

В 1992 году завершил учебу в Гуманитарной академии Вооруженных сил РФ по специальности «Социальный педагог», после чего остался служить в училище в должности командира взвода роты учебно-боевых танков.

С 1992 по 1999 годы являлся заместителем военного комиссара Пензенской области, с 1999 по 2004 годы — начальником отдела кадров и учета офицеров запаса региона.

В 2000 году избран депутатом Пензенской городской думы третьего созыва.

29 декабря 2004 года на первой сессии Пензенской городской думы четвертого созыва избран ее председателем – главой Пензы.

В марте 2009 года переизбран на второй срок.

С 2006 по 2012 годы — председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

С августа 2008 года по май 2011 года являлся заместителем секретаря политсовета пензенского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан.

С мая 2011 года — секретарь политсовета регионального отделения «Единой России».

14 октября 2012 года стал депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от партии «Единая Россия», на первой сессии избран спикером регионального парламента.

29 ноября 2012 года избран секретарем пензенского регионального отделения «Единой России».

25 мая 2015 года президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева, возглавлявшего регион с 1998 года.

13 сентября Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, получив поддержку абсолютного большинства избирателей — более 86% при явке в 62%.

21 сентября состоялась инаугурация Ивана Белозерцева.

В октябре 2015 года сложил с себя полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

6 февраля 2016 года по итогам XV съезда «Единой России», состоявшегося в Москве, выведен из состава Генерального совета партии.

13 сентября 2020 года Иван Белозерцев одержал победу на выборах губернатора, за него проголосовали около 79% избирателей.

Награжден семью медалями Минобороны России, памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета.

Кандидат педагогических наук.