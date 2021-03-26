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Владимир Путин пожелал успехов Олегу Мельниченко

20:42 | 26.03.2021 | Политика

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Москва, 26 марта 2021. PenzaNews. Президент России Владимир Путин пожелал успехов Олегу Мельниченко, которого он своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Владимир Путин пожелал успехов Олегу Мельниченко

Фото: Kremlin.ru

«Олег Владимирович, ситуацией Вы, конечно, владеете и цифрами владеете, это очевидно. Не оторвались, будучи в Москве, от Пензы, от области. Надеюсь, что Вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?» — поинтересовался Владимир Путин у Олега Мельниченко в ходе рабочей встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции.

Олег Мельниченко заверил, что он «внутренне готов».

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«Владимир Владимирович, я внутренне готов, тем более Пензенская область, она для меня не точка на карте. Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи. Я понимаю, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать Ваше высокое доверие, а во-вторых, что, в общем-то, авторитет, он с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», — сказал он.

После этого Владимир Путин сообщил, что назначает Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

«Но Вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей, доверием жителей области. Хочу пожелать Вам успехов», — подытожил глава государства.

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