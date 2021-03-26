Олег Мельниченко. Биографическая справка Политика

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, до этого занимавшего пост сенатора от региона и должность председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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Перед подписанием соответствующего указа, текст которого размещен на сайте Кремля, глава государства провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Олегом Мельниченко.

В ходе нее Владимир Путин пожелал новому руководителю региона успехов.

Мельниченко Олег Владимирович родился в Пензе 21 мая 1973 года.

С июля 1991 года по январь 1992 года — курсант Ленинградского высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ внутренних войск МВД СССР (Санкт-Петербург).

В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского, в 2009 году — Пензенский государственный университет.

В 1997–2001 годах трудился на кафедре истории древнего мира, средних веков и археологии ПГПИ имени В.Г. Белинского сначала стажером-преподавателем, затем ассистентом, старшим преподавателем.

С мая 2001 года по август 2004 года — заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы.

С сентября 2004 года по январь 2006 года — специалист-эксперт департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (Хабаровск).

С января 2006 года по январь 2007 года — начальник отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области.

С января по апрель 2007 года — советник департамента по кадровым вопросам и организационному обеспечению аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (Нижний Новгород).

С апреля 2007 года по январь 2008 года — министр образования Пензенской области.

С января по июнь 2008 года — вице-губернатор Пензенской области.

С июня 2008 года по апрель 2009 года — заместитель председателя правительства Пензенской области.

С апреля 2009 года по сентябрь 2013 года — помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО.

С сентября 2013 года по сентябрь 2017 года — заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

5 июля 2017 года в ходе XXIII конференции реготделения «Единой России», проходившей в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, стало известно, что президиум Генсовета партии принял решение о включении Олега Мельниченко в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания шестого созыва. Ранее предполагалось, что в нее наряду с губернатором Иваном Белозерцевым и спикером регионального парламента Валерием Лидиным войдет сенатор Виктор Кондрашин.

Комментируя данное решение, Олег Мельниченко сообщил, что никогда не терял связь с регионом и ему небезразличны проблемы малой родины.

По результатам выборов, состоявшихся 10 сентября, Олег Мельниченко был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по областному избирательному округу.

26 сентября на первой организационной сессии регионального парламента единогласно избран на пост члена Совета Федерации.

10 октября вошел в состав комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, 25 октября избран его председателем.

23 декабря на XVII съезде «Единой России» избран членом Генерального совета партии, введен в состав президиума Генсовета.

25 декабря стал председателем Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), сменив на этом посту врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

13 февраля 2018 года указом президента РФ Владимира Путина включен в состав совета по развитию местного самоуправления, а также в президиум данного совета.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Кандидат исторических наук, доцент.

Действительный государственный советник РФ второго класса.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», благодарностью президента РФ.