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Мельниченко призвал подчиненных следовать этике госслужащего

17:29 | 27.03.2021 | Политика

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Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко призвал подчиненных следовать этике государственного служащего.

Мельниченко призвал подчиненных следовать этике госслужащего

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам необходимо повысить дисциплину в органах исполнительной власти Пензенской области и в органах местного самоуправления. Есть такое понятие, как этика государственного служащего. Этой этике необходимо следовать», — сказал он в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона в субботу, 27 марта.

«В случае если этика будет нарушаться, к сожалению, с этими людьми мы будем расставаться», — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

27 марта полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Мельниченко в новой должности в ходе мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

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