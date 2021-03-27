Комаров представил Мельниченко в качестве врио губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил Олега Мельниченко в качестве врио губернатора Пензенской области в ходе официального мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона в субботу, 27 марта.

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«Вчера президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил Олега Владимировича Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. С 2017 года Олег Владимирович представлял Пензенскую область в Совете Федерации и являлся председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера», — сказал Игорь Комаров, обращаясь к присутствующим.

Он напомнил, что до этого Олег Мельниченко работал помощником, а затем заместителем полпреда президента РФ в ПФО.

«Занимая высокие посты в федеральных органах власти, Олег Владимирович никогда не терял связь с регионом, потому что Пенза для него — родная земля. Здесь он родился, получил образование, долгое время работал в органах власти Пензенской области, в том числе на руководящих должностях», — добавил Игорь Комаров.

Полпред отметил, что в регионе развиваются культура и наука, успешно работают предприятия обрабатывающей сферы.

«По итогам 2020 года Пензенская область стала единственным регионом в округе, где одновременно был отмечен рост таких ключевых показателей экономики, как объем промышленного производства и инвестиции в основной капитал», — подчеркнул он.

По словам Игоря Комарова, в ближайшие годы предстоит большая работа по улучшению качества жизни в субъекте федерации.

«Нужно сосредоточиться на решении ключевых задач, обозначенных главой государства Владимиром Владимировичем Путиным. В первую очередь это касается противодействия распространению коронавирусной инфекции и поддержки людей в период пандемии. Регион входит в тройку регионов округа с наибольшим уровнем заболеваемости ковидом, поэтому необходимо увеличить уровень охвата тестированием и темпы массовой вакцинации граждан», — сказал он.

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Полномочный представитель президента России также призвал нарастить динамику реализации национальных проектов.

Помимо этого, он напомнил о важности выстраивания эффективной коммуникации между властью и гражданами.

Игорь Комаров добавил, что в 2021 году предстоит провести масштабные избирательные кампании по выборам депутатов Госдумы и губернатора Пензенской области.

«Легитимность, прозрачность и законность — приоритеты для всех участников избирательного процесса. Кроме этого, необходимо обратить внимание на безопасность и охрану здоровья избирателей. Единый день голосования должен проходить строго в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», — подчеркнул он.

Игорь Комаров выразил уверенность в том, что Олег Мельниченко справится с поставленными перед ним задачами.

«Я убежден, что опыт Олега Владимировича, его знания и профессионализм позволят добиться хороших результатов, безусловно, в командном взаимодействии со всеми ветвями власти региона. Хочу пожелать ему здоровья, успехов и удачи», — резюмировал полпред.