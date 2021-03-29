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Кабельский остался на посту врио министра физкультуры и спорта

13:43 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Григорий Кабельский продолжит работу в должности министра физической культуры и спорта Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Кабельский остался на посту врио министра физкультуры и спорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Соответственно, Ваши заместители [Владимир Жучков и Сергей Никишин] тоже с Вами работают», — сказал он, обращаясь к Григорию Кабельскому.

Олег Мельниченко подчеркнул, что перед министерством стоят большие задачи.

«Вы человек с федеральным опытом, работали в федеральном министерстве спорта. Имеете достаточно разветвленные, скажем так, контакты в Москве. Я очень надеюсь, что все это будет построено и повернуто на благо Пензенской области», — отметил врио губернатора.

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