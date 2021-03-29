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Глава департамента информполитики Шнайдер и ее заместитель Вишнякова лишились должностей

15:45 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Екатерина Шнайдер, возглавлявшая департамент информационной политики и СМИ Пензенской области с августа 2019 года, и Олеся Вишнякова, работавшая заместителем руководителя ведомства с февраля 2016-го, лишились своих должностей.

Глава департамента информполитики Шнайдер и ее заместитель Вишнякова лишились должностей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Департамент информационной политики и средств массовой информации. Значит, у нас здесь серьезные изменения произошли. Назначены заместители начальника департамента: Абрамов Денис Анатольевич, Федотов Сергей Валерьевич, Бодров Анатолий Викторович. Исполнение обязанностей по руководству департаментом я возлагаю на Сергея Валерьевича Федотова», — сказал врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

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Он призвал Сергея Федотова менять подходы к работе.

«Информационную политику, которая осуществлялась здесь, на территории региона, я оцениваю неудовлетворительно. Давайте менять подходы. [...] Это касается и пресс-службы, я уже об этом говорил, касается и Вашего блока, поэтому давайте начнем работать с Вами, там посмотрим, как дело пойдет», — отметил Олег Мельниченко.

Врио губернатора добавил, что в ближайшее время планирует более предметно обсудить с Сергеем Федотовым работу департамента.

«Я думаю, в пятницу после того, как я съезжу в Москву, мы с Вами встретимся и поговорим о том, как будут меняться подходы в работе департамента», — сказал глава региона.

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