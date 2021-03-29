Ложкин возглавил управление общественной безопасности Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Василий Ложкин назначен временно исполняющим обязанности начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 марта.

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«Василий Алексеевич, на Вас большая ответственность. Вы все-таки у нас взаимодействуете с правоохранительными органами. Ситуация оперативная у нас неплохая на самом деле и с преступностью, и, соответственно, с организацией работы по охране общественного порядка», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что в текущем месяце был назначен новый руководитель УМВД России по Пензенской области — пост начальника ведомства занял Павел Гаврилин.

«Выстраивайте отношения. Если будут возникать какие-то вопросы, в любое время заходите, будем их урегулировать», — сказал глава региона.

Он добавил, что исполнять обязанности заместителей начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей будут Ирина Селиванова, Елена Попкова и Александр Сергеев.

Олег Мельниченко отдельно обратился к Александру Сергееву, который ранее был помощником губернатора Ивана Белозерцева.

«Вы переходите на должность заместителя начальника управления, продолжаете работать в команде. Каких-то особых вопросов к Вам нет, поэтому с Василием Алексеевичем [Ложкиным], пожалуйста, плотно взаимодействуйте. Надеюсь, что на новом поприще с новыми задачами Вы себя активно проявите», — сказал глава региона.

С июля 2019 года должность начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области занимал Николай Сармин. 30 ноября 2020 года стало известно, что он покидает занимаемый пост.

После этого обязанности руководителя управления исполняла Ирина Селиванова.