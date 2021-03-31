Олег Мельниченко поблагодарил сенаторов за совместную работу в Совете Федерации Политика

Москва, 31 марта 2021. PenzaNews. Олег Мельниченко, полномочия которого как сенатора прекращены досрочно в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области, поблагодарил коллег в Совете Федерации за совместную работу.

Фото: Council.gov.ru

«Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! Я очень сильно волнуюсь. Для меня это достаточно сложный день. Я покидаю в качестве сенатора Российской Федерации стены верхней палаты парламента. Все 3,5 года, которые я здесь работал, я видел возможности палаты. Они очень огромны. Это возможности влиять на огромное количество процессов в нашей стране. Это возможность поддерживать и реально помогать регионам», — сказал он, обращаясь к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и сенаторам в ходе 502-го заседания верхней палаты российского парламента в среду, 31 марта.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что проводимые в Совфеде дни регионов позволили ему познакомиться с опытом различных субъектов РФ и проанализировать применяемые там практики.

«Россия — очень многогранная и удивительная страна, и каждый регион как жемчужина в ожерелье», — отметил он.

По словам Олега Мельниченко, ему также удалось узнать, как выстраивается международная парламентская деятельность.

«Это было для меня новое направление, но я очень старался его освоить», — добавил он.

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Врио губернатора Пензенской области подчеркнул, что благодарен за то чувство локтя, которое ощущал в стенах Совета Федерации.

«Здесь каждый сенатор сопричастен к проблемам своих коллег. К кому бы я когда ни обращался, я всегда находил понимание и всегда находил поддержку», — сказал он.

Олег Мельниченко отдельно выразил признательность Валентине Матвиенко, которая, по его мнению, является требовательным, но очень чутким руководителем.

Он пообещал придерживаться пропагандируемого ею принципа о том, что главное — результат, а не процесс.

«Огромное спасибо всем председателям комитетов, моим дорогим коллегам, и всем сенаторам Российской Федерации за нашу совместную работу. Поверьте, это был очень содержательный пласт моей жизни. Я этого никогда не забуду. Я Вам за все очень благодарен. Спасибо большое», — резюмировал временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области.