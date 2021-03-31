Валентина Матвиенко пообещала поддержку Олегу Мельниченко Политика

Москва, 31 марта 2021. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала Олегу Мельниченко, назначенному на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области указом президента РФ от 26 марта 2021 года, поддержку верхней палаты российского парламента.

Фото: Council.gov.ru

«Олег Владимирович — уроженец Пензы. Мне кажется, это очень правильное, удачное решение, когда ему предложено исполнять обязанности губернатора Пензенской области. Он прошел очень хорошую школу — и в Пензенской области, и на федеральном уровне, занимался большой общественной работой», — отметила она в ходе 502-го заседания Совета Федерации, на котором полномочия Олега Мельниченко как сенатора были прекращены досрочно.

Валентина Матвиенко напомнила, что Олег Мельниченко возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Комитет очень ответственный, комитет очень непростой, но Олег Владимирович сумел выстроить его работу таким образом, что все основные вопросы, касающиеся этой проблематики, всегда конструктивно прорабатывались, всегда находились корректные решения. Комитет работал очень инициативно. Олег Владимирович — вообще такой трудоголик. Он, по-моему с 8.00 каждый день и до позднего вечера трудился. Главное, Олег Владимирович, что Вы заслужили [...] уважение своих коллег», — сказала спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко поблагодарила Олега Мельниченко за ответственную работу.

«Вы оставили очень хороший, добрый след как сенатор, как председатель комитета в истории Совета Федерации, не побоюсь такого громкого слова. [...] У Вас впереди очень ответственный период — завоевать доверие граждан, своих земляков, избраться губернатором Пензенской области. Я думаю, что так и произойдет, потому что Вы не новичок, Вы знаете проблемы Пензенской области, Вы всегда переживали за родную землю, Вы всегда в этом качестве старались помочь, поддержать Пензенскую область», — подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.

Она добавила, что в Совете Федерации всегда будут рады видеть Олега Мельниченко.

«Я хочу, чтобы Вы знали, что Совет Федерации остается для Вас Вашим домом — первым, вторым, третьим, неважно, домов много не бывает, но точно Вашим домом. Мы рассчитываем, что тот опыт, который Вы получили здесь, не пропадет зря, Вы будете продолжать теперь уже в новом качестве — главы региона — сотрудничать с Советом Федерации, по-прежнему направлять свои интересные инициативы, идеи, мысли, законопроекты. Мы всегда будем рады видеть Вас и на пленарных заседаниях, и на других наших мероприятиях. Со своей стороны обещаю, что Совет Федерации всегда окажет помощь. Проблем много в Пензенской области, [...] и Вам потребуется очень много усилий, чтобы показать движение, чтобы люди почувствовали улучшение своей жизни. Знайте, что каждый из нас и мы все вместе — рядом. Мы готовы поддержать Вас, помочь во всех Ваших делах и начинаниях», — резюмировала Валентина Матвиенко.