Евгений Гусейнов назначен врио замначальника департамента информполитики и СМИ Политика

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Евгений Гусейнов назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника департамента – начальника отдела информационно-аналитической, кадровой работы и бухгалтерского учета департамента информационной политики и СМИ Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил врио руководителя ведомства Сергей Федотов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что Евгений Гусейнов занял данный пост 12 апреля.

Таким образом, по словам собеседника агентства, в настоящее время работают трое временно исполняющих обязанности заместителей начальника департамента информполитики и СМИ региона: Денис Абрамов, Анатолий Бодров и Евгений Гусейнов.

В ответ на просьбу уточнить свою нынешнюю должность Сергей Федотов пояснил, что 29 марта он был назначен врио заместителя начальника департамента, при этом на него было возложено исполнение обязанностей руководителя ведомства, а с 5 апреля он освобожден от должности заместителя и теперь является временно исполняющим обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Евгений Гусейнов в разные годы являлся депутатом пензенской гордумы, начальником управления внутренней политики правительства региона, возглавлял АНО «Издательский дом «Пензенская правда».

С июня 2016 года по апрель 2020 года был главой администрации Октябрьского района Пензы.