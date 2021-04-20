Годовой доход сенатора Марии Львовой-Беловой превысил 2,9 млн. рублей Политика

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Декларированный доход сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области Марии Львовой-Беловой за 2020 год составил более 2,9 млн. рублей, ее супруга — около 446 тыс. рублей.

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Согласно сведениям, обнародованным на сайте Совета Федерации, Марии Львовой-Беловой принадлежат 25/100 доли земельного участка площадью 437 кв. метров для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 70/100 доли жилого дома площадью 94,6 кв. метра, 70/100 доли бани площадью 13,6 кв. метра и 70/100 доли сарая площадью 7,8 кв. метра.

Супруг сенатора Российской Федерации владеет двумя транспортными средствами — «Toyota Vitz» и «Lada Largus».

В декларации указано, что пятеро несовершеннолетних детей Марии Львовой-Беловой получили в 2020 году нулевой доход.

При этом у троих детей в собственности числятся по 10/100 доли земельного участка площадью 437 кв. метров для размещения домов ИЖС, по 10/100 доли жилого дома площадью 94,6 кв. метра, а также по 10/100 доли бани и сарая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Мария Львова-Белова была наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области 21 сентября 2020 года.

Вскоре после этого она освободила должность исполнительного директора в автономных некоммерческих организациях содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» и «Новые берега».