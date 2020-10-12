Мария Львова-Белова больше не возглавляет «Квартал Луи» и «Новые берега» Общество

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, работавшая исполнительным директором в автономных некоммерческих организациях содействия соцадаптации личности «Квартал Луи» и «Новые берега» в Пензе с октября 2015 года и с июня 2020 года соответственно, больше не является руководителем этих НКО. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

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С 8 октября обе некоммерческие организации возглавляет Елена Кулагина. Согласно информации на сайте «Квартала Луи», ранее она была личным помощником исполнительного директора.

Несмотря на то, что Мария Львова-Белова оставила руководящие должности в двух НКО, она по-прежнему значится единственным учредителем данных организаций. Основным видом деятельности АНО «Квартал Луи» является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, АНО «Новые берега» — деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

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Кроме того, Мария Львова-Белова, как и раньше, занимает должность председателя пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест».

Помимо этого, она числится сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пензенской области.

35-летняя уроженка Пензы Мария Львова-Белова — член президиума Генерального совета «Единой России». Сопредседатель рабочей группы Генсовета партии по поддержке гражданского общества.

Победительница конкурса «Лидеры России» сезона 2019–2020 годов.

21 сентября 2020 года была наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области.