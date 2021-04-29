Полномочия Михаила Лисина как депутата Заксобрания прекращены досрочно Политика

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Полномочия Михаила Лисина как депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва прекращены досрочно в связи с назначением на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Соответствующее постановление депутаты регионального парламента приняли в ходе 40-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 29 апреля.

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В своем ответном слове Михаил Лисин поблагодарил коллег за плодотворную совместную работу.

«Законодательное собрание — для меня очень хорошая школа. Это большой опыт законотворчества. Я обязательно буду использовать эти наработки в своей новой работе», — сказал он.

Бизнес-омбудсмен выразил уверенность в том, что взаимодействие с депутатским корпусом с целью улучшения делового климата в Пензенской области будет продолжено.