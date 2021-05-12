Олег Мельниченко будет лично курировать работу двух региональных ведомств Политика

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что будет лично курировать два региональных ведомства — управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений облправительства, а также департамента градостроительства и архитектуры.

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«Я говорил, что мы будем постепенно приводить структуру [правительства Пензенской области] в работоспособное состояние. [...] Сейчас в структуре у нас получается вполне логично: у каждого заместителя председателя правительства в среднем 3–4 направления деятельности и 3–4 подведомственных учреждения», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в среду, 12 мая.

Олег Мельниченко отметил, что исключение составляет Олег Ягов, которому поручено курировать большое количество направлений.

«За собой я оставляю управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области, оно будет замыкаться только на меня. На меня будет замыкаться департамент градостроительства и архитектуры», — пояснил врио губернатора.

Он добавил, что за вопросы, связанные с деятельностью министерства финансов Пензенской области, отвечает глава регионального правительства.

«Если эта структура устоится, то будем в этой парадигме работать. Я повторяю, что это вопросы настройки. Я проработал месяц с небольшим и вижу, что необходимо обязанности перераспределить», — сказал Олег Мельниченко.