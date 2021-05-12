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Олег Мельниченко будет лично курировать работу двух региональных ведомств

10:35 | 12.05.2021 | Политика

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Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что будет лично курировать два региональных ведомства — управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений облправительства, а также департамента градостроительства и архитектуры.

Олег Мельниченко будет лично курировать работу двух региональных ведомств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я говорил, что мы будем постепенно приводить структуру [правительства Пензенской области] в работоспособное состояние. [...] Сейчас в структуре у нас получается вполне логично: у каждого заместителя председателя правительства в среднем 3–4 направления деятельности и 3–4 подведомственных учреждения», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в среду, 12 мая.

Олег Мельниченко отметил, что исключение составляет Олег Ягов, которому поручено курировать большое количество направлений.

«За собой я оставляю управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области, оно будет замыкаться только на меня. На меня будет замыкаться департамент градостроительства и архитектуры», — пояснил врио губернатора.

Он добавил, что за вопросы, связанные с деятельностью министерства финансов Пензенской области, отвечает глава регионального правительства.

«Если эта структура устоится, то будем в этой парадигме работать. Я повторяю, что это вопросы настройки. Я проработал месяц с небольшим и вижу, что необходимо обязанности перераспределить», — сказал Олег Мельниченко.

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