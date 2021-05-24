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Мандат Лисина передан Дубовицкой

18:50 | 24.05.2021 | Политика

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Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Михаила Лисина после его назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, передан Светлане Дубовицкой. Об этом сообщил глава облизбиркома Александр Синюков.

Мандат Лисина передан Дубовицкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На прошлой сессии Законодательного собрания Пензенской области Лисин Михаил Николаевич свои депутатские полномочия сложил. Было время у регионального отделения политической партии «Единая Россия» в соответствии с законом принять решение и ходатайствовать перед нами о передаче мандата. Все соответствующие документы были в установленные сроки нам представлены, проанализированы на соответствие закону», — сказал он журналистам, комментируя итоги очередного заседания избирательной комиссии Пензенской области, которое состоялось в понедельник, 24 мая.

Александр Синюков добавил, что, согласно принятому постановлению облизбиркома, Светлана Дубовицкая зарегистрирована в качестве депутата Законодательного собрания Пензенской области, ей выдано удостоверение соответствующего образца.

Светлана Дубовицкая занимает должность директора школы №19 города Пензы. Согласно сведениям, размещенным на сайте учреждения, она имеет квалификацию учителя математики высшей категории и является почетным работником общего образования РФ.

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