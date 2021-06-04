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Комаров осмотрел стенд Пензенской области на ПМЭФ

18:00 | 04.06.2021 | Политика

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Санкт-Петербург, 4 июня 2021. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров осмотрел стенд Пензенской области на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

Комаров осмотрел стенд Пензенской области на ПМЭФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он ознакомился с информацией о достижениях региона в АПК, промышленности и культуре, инвестиционном и экономическом потенциале, а также с презентационными материалами под названием «10 фактов о Пензенской области».

«Мы приняли решение презентовать потенциал Пензенской области на таком важном мероприятии, как Петербургский экономический форум, чтобы заявить о своих возможностях», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Он проинформировал полпреда о состоявшихся в рамках ПМЭФ-2021 встречах и достигнутых договоренностях.

«Вчера общались с руководством «Т Плюс», подписали соглашение. Будем заниматься модернизацией сетевого хозяйства. Это одна из самых главных тем», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что также будет продолжено сотрудничество с компанией «Русмолко».

В свою очередь Игорь Комаров отметил, что необходимо использовать возможности экономического форума.

«Для жителей Пензенской области важно, чтобы все сферы развивались: и культура, и промышленность, и сельское хозяйство, и наука», — цитирует полпреда пресс-служба облправительства.

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