Тема обновления «Единой России» в Пензенской области выходит на первый план — Турчак Политика

Каменка, 7 июня 2021. PenzaNews. Тема обновления «Единой России» выходит в Пензенской области на первый план после событий, произошедших в регионе. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе XXXI конференции реготделения партии, состоявшейся в Каменке в понедельник, 7 июня.

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«С учетом тех событий, коллеги, которые произошли в регионе, на первый план выходит тема обновления партии», — сказал он.

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По словам Андрея Турчака, речь идет как о кадровом составе, так и о новых подходах к работе.

«Вообще эти подходы необходимо совершенствовать, необходимо брать линию на открытость, на прямую коммуникацию с нашими гражданами, идти навстречу их запросам, откровенно признавать существующие проблемы и предлагать вместе с исполнительной властью конкретные пути их решения», — отметил секретарь Генсовета партии.

Он добавил, что нужно удержать и повысить рейтинг «Единой России», который в Пензенской области находится на достаточно высоком уровне.

«Необходимо привлечь к партийной работе новые лица, новые — не значит молодые. Необходимо привлекать талантливых людей, которые искренне переживают за будущее региона, за его социально-экономическое развитие. В этой части партия должна стать настоящим кадровым лифтом», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также обратил внимание на то, что следует повысить качество коммуникации партийного актива со всеми категориями избирателей.

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«Здесь очень важно усилить медийное сопровождение нашей работы, развивать современные каналы коммуникации в регионе, работать в соцсетях, пабликах», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак призвал однопартийцев смотреть на текущую работу сквозь призму задач по развитию Пензенской области.

«Мы сегодня с Олегом Владимировичем [Мельниченко, врио губернатора] посетили новое помещение, куда совсем недавно переехала наша региональная партийная организация. Что я могу сказать? Не каждый регион, не каждое региональное отделение может такими условиями похвастаться. Это тоже все делается не для того, чтобы почивать на лаврах. [...] Это делается для того, чтобы работать на результат, быть к себе требовательными и наращивать интенсивность работы», — пояснил он.