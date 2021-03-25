Членство Сергея Козина в «Единой России» приостановлено Политика

Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Членство в «Единой России» главы администрации Пензенского района Пензенской области Сергея Козина, который до настоящего времени также возглавлял местное отделение партии, приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Соответствующее решение принято на заседании президиума регполитсовета «Единой России» в четверг, 25 марта.

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«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы администрации Пензенского района Сергея Козина на заседании [президиума регионального] политсовета, в соответствии с уставом «Единой России», было принято решение о приостановлении его членства в партии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения «Единой России».

22 марта аналогичное решение было принято в отношении Ивана Белозерцева, который на тот момент занимал должность губернатора Пензенской области и входил в состав президиума регполитсовета «Единой России». Основанием для приостановления его членства в партии так же, как и в случае с Сергеем Козиным, стало возбуждение уголовного дела о взяточничестве.