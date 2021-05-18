Срок содержания Ивана Белозерцева под стражей продлен до 20 августа Криминал

Москва, 18 мая 2021. PenzaNews. Срок содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», продлен до 20 августа. Басманный районный суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство следствия во вторник, 18 мая.

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Таким образом, Иван Белозерцев останется в следственном изоляторе.

Ранее суд продлил арест главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, который обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.