Лидин освободил пост секретаря пензенского реготделения «Единой России» Политика

Каменка, 7 июня 2021. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин освободил пост секретаря регионального отделения «Единой России».

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О своем решении досрочно сложить полномочия он объявил в ходе XXXI конференции реготделения партии, состоявшейся в Каменке в понедельник, 7 июня.

«В связи с предстоящей ротацией, обновлением, которое сегодня будет на нашей конференции, я принял решение о досрочном сложении полномочий секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», — сказал Валерий Лидин.

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Он выразил однопартийцам признательность за доверие.

«Я благодарен за поддержку и конструктивные взаимоотношения. Спасибо всем большое!» — добавил Валерий Лидин.

После этого состоялось открытое голосование делегатов конференции, по результатам которого полномочия секретаря были прекращены досрочно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Лидин был избран секретарем пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» 22 декабря 2015 года. До этого отделение возглавлял Иван Белозерцев.