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Вадим Супиков избран вице-спикером Заксобрания Пензенской области

12:41 | 11.06.2021 | Политика

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №1, глава фракции «Единая Россия» Вадим Супиков, который также является генеральным директором АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация», избран вице-спикером регионального парламента в ходе 41-й очередной сессии в пятницу, 11 июня.

Вадим Супиков избран вице-спикером Заксобрания Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его кандидатуру внес председатель Законодательного собрания Валерий Лидин.

Он отметил, что Вадим Супиков не нуждается в представлении, поскольку является депутатом уже несколько созывов подряд.

«Проводит большую работу в своем избирательном округе. Это подтверждается доверием избирателей на выборах. [...] Вадим Николаевич — член партии «Единая Россия», с 2002 года возглавляет фракцию «Единая Россия» в Законодательном собрании», — сказал Валерий Лидин.

В продолжение сессии состоялось тайное голосование, в ходе которого все 29 присутствовавших в зале депутатов поддержали кандидатуру Вадима Супикова.

В своем ответном слове Вадим Супиков поблагодарил за оказанное ему доверие.

«Все мои силы, душевные порывы будут направлены на решение задач, которые стоят сегодня перед Законодательным собранием, и, конечно, в едином порыве со всеми коллегами моими уважаемыми, независимо от политических предпочтений, будем вместе работать. Я вас не разочарую», — подчеркнул он.

По словам Валерия Лидина, Вадим Супиков будет исполнять обязанности заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области без отрыва от основной деятельности.

Пост вице-спикера стал вакантным после досрочного прекращения полномочий Юлии Лазуткиной, которая заняла пост сенатора Российской Федерации.

Она осуществляла полномочия заместителя председателя Законодательного собрания региона на профессиональной постоянной основе.

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