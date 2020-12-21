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Юлия Лазуткина избрана вице-спикером Заксобрания Пензенской области

13:12 | 21.12.2020 | Политика

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Бывший директор ООО «СтройСпецБетон» Юлия Лазуткина избрана заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва в ходе 37-й очередной сессии, состоявшейся в понедельник, 21 декабря.

Юлия Лазуткина избрана вице-спикером Заксобрания Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее кандидатуру на данный пост предложил спикер регионального парламента Валерий Лидин, который назвал это историческим моментом.

«Впервые предлагается на эту должность женщина за всю историю Законодательного собрания», — сказал он.

Валерий Лидин обратил внимание на то, что Юлия Лазуткина прошла хорошую школу на производстве, успешно работала в дорожной отрасли и зарекомендовала себя как скромный, умный и ответственный человек.

В ответном слове Юлия Лазуткина призналась, что новая должность — огромная честь для нее.

«Мой папа [Виктор Лазуткин, почетный гражданин Пензенской области] всегда учил меня добру и говорил, что доброе отношение к людям — это самое главное. И в жизни я, конечно, стараюсь следовать его наставлению», — отметила она.

Голосование по выборам вице-спикера регионального парламента было тайным. В итоге предложенную кандидатуру поддержали все 32 депутата, присутствовавших на сессии.

После этого Юлия Лазуткина заняла место в президиуме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 ноября 2017 года Юлия Лазуткина получила мандат депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Олега Мельниченко после его избрания членом Совета Федерации.

До настоящего времени у председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина было два заместителя — Сергей Егоров и Владимир Полукаров.

Ранее пост вице-спикера также занимал Вячеслав Космачев, полномочия которого были прекращены досрочно в июле 2019 года в связи с его назначением на должность главврача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.

На тот момент вопрос о новом третьем заместителе не рассматривался. Валерий Лидин объяснил это стремлением сэкономить бюджетные средства, выплачиваемые в виде денежного содержания. Он выразил уверенность в том, что двоих заместителей, осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе, вполне достаточно.

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