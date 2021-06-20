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«Единая Россия» выдвинула Руденского кандидатом в депутаты Госдумы по 146-му округу, Самокутяева — по 147-му

11:39 | 20.06.2021 | Политика

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Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Съезд «Единой России» выдвинул индивидуального предпринимателя Игоря Руденского кандидатом в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва по пензенскому одномандатному избирательному округу №146; летчика-космонавта, Героя России Александра Самокутяева — по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147.

«Единая Россия» выдвинула Руденского кандидатом в депутаты Госдумы по 146-му округу, Самокутяева — по 147-му. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оба кандидата уже имеют опыт работы в нижней палате российского парламента. Единоросс Игорь Руденский был депутатом Госдумы III, IV, V и VI созывов. Беспартийный Александр Самокутяев в 2020 году был избран в VII созыв от «Справедливой России».

Помимо этого, в ходе съезда «Единой России», состоявшегося в Москве 19 июня, принято решение о формировании 57 территориальных групп — на 21 больше, чем на выборах 2016 года.

Территориальную группу №25 по Пензенской области возглавил временно исполняющий обязанности губернатора, секретарь реготделения партии Олег Мельниченко. Кроме того, в нее вошли заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина и главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.

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Беспартийный Дмитрий Каденков так же, как Игорь Руденский и Александр Самокутяев, ранее победил на праймериз «Единой России» в регионе.

Общефедеральную часть списка партии, согласно решению съезда, возглавил министр обороны России Сергей Шойгу. Также в нее вошли министр иностранных дел страны Сергей Лавров, главврач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с постановлением ЦИК России, голосование будет проходить три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября.

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