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СРЗП выдвинула Очкину кандидатом в депутаты Госдумы по 146-му округу, Шпагина — по 147-му

13:09 | 27.06.2021 | Политика

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Пенза, 27 июня 2021. PenzaNews. Партия «Справедливая Россия – За правду» выдвинула председателя совета реготделения СРЗП Анну Очкину кандидатом в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва по пензенскому одномандатному избирательному округу №146; секретаря бюро совета реготделения партии Алексея Шпагина — по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147.

СРЗП выдвинула Очкину кандидатом в депутаты Госдумы по 146-му округу, Шпагина — по 147-му. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принято в ходе XI съезда в минувшую субботу, 26 июня.

Также на мероприятии был утвержден федеральный список кандидатов от партии «Справедливая Россия – За правду» на выборах в Госдуму.

Общефедеральную часть списка возглавил председатель СРЗП Сергей Миронов. Всего в нее вошли пять человек, включая сопредседателей партии Захара (Евгения) Прилепина и Геннадия Семигина.

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Сформировано 36 региональных групп.

Региональную группу №29, объединяющую Мордовию, Пензенскую и Тамбовскую области, возглавил депутат Госдумы VI созыва Роман Ванчугов. Второе место в ней заняла Анна Очкина, третье — председатель совета мордовского реготделения партии Тимур Гераськин, четвертое — глава тамбовского реготделения СРЗП Павел Плотников, пятое — Алексей Шпагин, шестое — юрист общественной приемной партии в Пензенской области Антон Юрченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с постановлением ЦИК России, голосование будет проходить три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября.

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