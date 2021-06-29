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На сайте гордумы Пензы разместили ссылки на аккаунты депутатов в соцсетях

11:27 | 29.06.2021 | Политика

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Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Ссылки на аккаунты депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва в социальных сетях размещены на официальном сайте представительного органа муниципального образования.

На сайте гордумы Пензы разместили ссылки на аккаунты депутатов в соцсетях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Узнать, в каких соцсетях зарегистрирован тот или иной народный избранник, можно в разделе «Депутаты».

Так, на странице главы Пензы, члена фракции «Единая Россия» Владимира Мутовкина под его фотографией появился значок Instagram. Кликнув на него, интернет-пользователь перейдет на аккаунт единоросса.

Как отмечается в сообщении пресс-службы городской думы, благодаря возможности обратиться к депутатам напрямую через соцсети общение с народными избранниками стало еще доступнее.

«Глава города Владимир Мутовкин отметил, что такой формат общения приобретает особую актуальность в условиях соблюдения ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции», — сказано в тексте.

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