Управление ЖКХ после переименования в министерство получит часть полномочий жилинспекции Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области после переименования в министерство получит часть полномочий Госжилстройтехинспекции в рамках стартовавшей реформы органов исполнительной власти региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Министерство жилищно-коммунального хозяйства у нас возникает за счет управления жилищно-коммунального хозяйства и [гражданской] защиты населения и передачи, соответственно, функций от ГЖИ», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что речь идет об осуществлении жилищного надзора.

«Весь жилищный надзор будет сосредоточен в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и [гражданской] защиты населения», — подчеркнул он.