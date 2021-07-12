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Управление ЖКХ после переименования в министерство получит часть полномочий жилинспекции

10:08 | 12.07.2021 | Политика

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Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области после переименования в министерство получит часть полномочий Госжилстройтехинспекции в рамках стартовавшей реформы органов исполнительной власти региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Управление ЖКХ после переименования в министерство получит часть полномочий жилинспекции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства у нас возникает за счет управления жилищно-коммунального хозяйства и [гражданской] защиты населения и передачи, соответственно, функций от ГЖИ», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что речь идет об осуществлении жилищного надзора.

«Весь жилищный надзор будет сосредоточен в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и [гражданской] защиты населения», — подчеркнул он.

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