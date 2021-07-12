Управление ветеринарии войдет в состав Минсельхоза Пензенской области Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Управление ветеринарии Пензенской области войдет в состав министерства сельского хозяйства региона в рамках стартовавшей реформы органов исполнительной власти. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«В министерство сельского хозяйства у нас вливается управление ветеринарии», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 12 июля.

Олег Мельниченко добавил, что также Минсельхоз будет осуществлять региональный государственный надзор в области техсостояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, который до настоящего времени относился к функциям Госжилстройтехинспекции (ГЖИ).

Еще одна функция ГЖИ — надзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, по его словам, переходит к министерству ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.