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В Пензенской области планируется создать единого заказчика в сфере строительства

14:29 | 12.07.2021 | Политика

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Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Единого заказчика в сфере строительства планируется создать в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области планируется создать единого заказчика в сфере строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будет заново создана единая служба заказчика. [...] Мы будем забирать всю стройку, капитальный ремонт у министерств всех наших и передавать в Минстрой, потому что учителя должны учить, врачи — лечить, а стройкой должны заниматься строители», — сказал он, объявляя о старте реформы органов исполнительной власти региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 12 июля.

«В ближайшую неделю мне нужно понимать, как будет выстроена у нас единая служба заказчика», — добавил Олег Мельниченко, поручив врио первого зампреда облправительства Виктору Кувайцеву проработать данный вопрос.

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