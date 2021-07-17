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Шпагин выдвинут кандидатом на пост пензенского губернатора от СРЗП

10:41 | 17.07.2021 | Политика

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Пенза, 17 июля 2021. PenzaNews. Секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», генеральный директор ООО «Гелиос» Алексей Шпагин выдвинут кандидатом на должность губернатора Пензенской области.

Шпагин выдвинут кандидатом на пост пензенского губернатора от СРЗП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принято на конференции реготделения партии, состоявшейся в минувшую пятницу, 16 июля.

«За его кандидатуру проголосовало большинство делегатов конференции», — отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте партии.

«Алексей Шпагин — политик, предприниматель, занимается общественной деятельностью. Имеет опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня. Несколько лет состоит в партии», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 июня 2021 года кандидатом на пост губернатора Пензенской области от партии «Справедливая Россия – За правду» была выдвинута Анна Очкина.

14 июля она написала заявление об отказе от дальнейшего участия в досрочных выборах главы региона.

Комментируя свое решение, Анна Очкина заявила, что сняла свою кандидатуру с выборов, поскольку один из институтов, с которыми она ранее сотрудничала, был признан иностранным агентом, поэтому сейчас у нее статус «лица, аффилированного с иноагентом». По ее словам, тень «иностранного агента» может лечь на партию, чего она не хочет допускать.

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