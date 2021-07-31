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Пензенский облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в депутаты Госдумы еще 8 человек

11:40 | 31.07.2021 | Политика

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Пенза, 31 июля 2021. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области, исполняющая полномочия окружного избиркома, зарегистрировала еще четверых человек в качестве кандидатов в депутаты Госдумы России восьмого созыва по пензенскому одномандатному округу №146 и столько же — по лермонтовскому одномандатному округу №147.

Пензенский облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в депутаты Госдумы еще 8 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кандидатами в депутаты по 146-му округу стали: гендиректор ООО «Хорошее дело» Сергей Новиков (партия «Новые люди»), пенсионер Юрий Вобликов («Яблоко»), технический директор ООО «Мелисса-2000» Алексей Иванов (КПРФ) и заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» Андрей Абрамов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Кандидатами в депутаты по 147-му округу зарегистрированы: заместитель директора ООО «Меридиан» Кирилл Метальников («Яблоко»), водитель автомобиля пензенского колледжа транспортных технологий Игорь Никитенко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), индивидуальный предприниматель Алексей Блюдин («Новые люди») и коммерческий директор ООО «Торговое предприятие «Снежок» Александр Трутнев (КПРФ).

Всем им выданы удостоверения установленного образца.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июля 2021 года в качестве кандидатов в депутаты Госдумы России восьмого созыва по пензенскому одномандатному округу №146 были зарегистрированы: индивидуальный предприниматель Игорь Руденский («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы Дмитрия Пьяных по работе в Пензенской области Павел Куликов (ЛДПР); по лермонтовскому одномандатному округу №147 — депутат Госдумы VII созыва Александр Самокутяев («Единая Россия»), гендиректор ООО «Гелиос» Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду») и помощник сенатора РФ Елены Грешняковой по работе в Совете Федерации Андрей Рекаев (ЛДПР).

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с постановлением ЦИК России, голосование будет проходить три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября.

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