Куликов, Рекаев, Руденский, Самокутяев и Шпагин зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы Политика

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Павел Куликов и Андрей Рекаев (ЛДПР), Игорь Руденский и Александр Самокутяев («Единая Россия»), а также Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду») зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва по одномандатным избирательным округам. Соответствующая информация размещена на сайте избирательной комиссии Пензенской области.

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Согласно представленным сведениям, помощник депутата Госдумы Дмитрия Пьяных по работе в Пензенской области, депутат гордумы Пензы, координатор реготделения ЛДПР Павел Куликов и индивидуальный предприниматель Игорь Руденский будут претендовать на мандат по пензенскому одномандатному избирательному округу №146.

Помощник сенатора РФ Елены Грешняковой по работе в Совете Федерации Андрей Рекаев, гендиректор ООО «Гелиос», секретарь бюро совета реготделения партии «Справедливая Россия – За правду» Алексей Шпагин и депутат Госдумы РФ седьмого созыва, член комитета нижней палаты российского парламента по обороне Александр Самокутяев будут вести борьбу за голоса избирателей в лермонтовском одномандатном избирательном округе №147.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с постановлением ЦИК России, голосование будет проходить три дня подряд — 17, 18 и 19 сентября.