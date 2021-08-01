В Пензенской области вновь внесено изменение в структуру исполнительных органов госвласти Политика

Пенза, 1 августа 2021. PenzaNews. Очередное изменение внесено в структуру исполнительных органов государственной власти Пензенской области. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в минувшую пятницу, 30 июля.

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Согласно тексту документа, в регионе появится министерство экономического развития и промышленности.

В настоящее время в Пензенской области действуют министерство экономики, которое с возглавляет Сергей Капралов, и министерство промышленности и инновационной политики, деятельностью которого руководит Михаил Торгашин.

12 июля 2021 года Олег Мельниченко утвердил новую структуру исполнительных органов государственной власти Пензенской области. Предполагалось, что в регионе будет создано министерство промышленности, экономики и инновационной политики путем объединения трех ведомств — министерства экономики, министерства промышленности и инновационной политики, а также управления по регулированию контрактной системы и закупкам.