EN
10:32:43 Воскресенье, 1 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области вновь внесено изменение в структуру исполнительных органов госвласти

10:04 | 01.08.2021 | Политика

Печать

Пенза, 1 августа 2021. PenzaNews. Очередное изменение внесено в структуру исполнительных органов государственной власти Пензенской области. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в минувшую пятницу, 30 июля.

В Пензенской области вновь внесено изменение в структуру исполнительных органов госвласти

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, в регионе появится министерство экономического развития и промышленности.

В настоящее время в Пензенской области действуют министерство экономики, которое с возглавляет Сергей Капралов, и министерство промышленности и инновационной политики, деятельностью которого руководит Михаил Торгашин.

12 июля 2021 года Олег Мельниченко утвердил новую структуру исполнительных органов государственной власти Пензенской области. Предполагалось, что в регионе будет создано министерство промышленности, экономики и инновационной политики путем объединения трех ведомств — министерства экономики, министерства промышленности и инновационной политики, а также управления по регулированию контрактной системы и закупкам.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы перевела мошеннику 655 тыс. рублей По факту кражи напольной плитки с территории нижнеломовской больницы возбуждено дело
В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом Пензенский облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в депутаты Госдумы еще 8 человек
В Пензе состоялись соревнования по боевому развертыванию В Пензе 16-летняя девушка обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама