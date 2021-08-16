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Глава пензенского Минздрава Никишин попросился в отставку

09:04 | 16.08.2021 | Политика

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Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин попросился в отставку. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

Глава пензенского Минздрава Никишин попросился в отставку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Александр Викторович Никишин попросился в отставку», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 16 августа.

Олег Мельниченко добавил, что в период пандемии коронавируса на плечи Александра Никишина легла непростая задача.

«Я считаю, что он достойно эту задачу выполнил, выполнял. Ну вот, к сожалению, Александр Викторович попросился в отставку», — отметил глава региона.

Врио губернатора проинформировал о том, что он принял его отставку.

«Александр Викторович, я хочу Вас поблагодарить за работу, которую Вы проводили на посту министра здравоохранения Пензенской области. Разрешите Вам вручить почетную грамоту», — сказал Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Никишин занял должность министра здравоохранения Пензенской области в июне 2019 года.

Данный пост стал вакантным в связи с увольнением Владимира Стрючкова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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