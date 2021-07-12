Мельниченко сообщил о перераспределении полномочий среди заместителей Симонова Политика

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о перераспределении полномочий среди заместителей врио председателя регионального правительства Николая Симонова в рамках стартовавшей реформы органов исполнительной власти.

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По его словам, Николай Симонов, как и раньше, будет курировать работу Минфина и Мингосимущества, которое планируется создать на базе одноименного департамента.

«[Врио зампреда правительства Пензенской области] Лариса Юрьевна [Рябихина] работала с аппаратом, она и сосредотачивается на этой деятельности», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 12 июля.

Он добавил, что врио первого зампреда облправительства Виктор Кувайцев будет курировать Минлесхоз, Минстрой, министерство ЖКХ и гражданской защиты населения, департамент по регулированию тарифов и энергосбережению, единого заказчика, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, а также ряд госучреждений, среди которых лесничества, «Лесопожарный центр», «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области», «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области», «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики», «Пензенский пожарно-спасательный центр» и ГУП «Областная газоэнергетическая компания».

«Научно-исследовательский институт территориального планирования и убранистики — это то, что у нас должно в следующем году превратиться в единую службу проектировки и выйти на государственное задание», — пояснил врио губернатора.

Олег Мельниченко уточнил, что Олег Ягов, назначенный на должность врио первого заместителя председателя облправительства, будет курировать министерства образования, культуры и туризма, внутренней и информационной политики, физкультуры и спорта, департаменты общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, по делам архивов, по охране памятников истории и культуры, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также госучреждения — «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области», «Институт регионального развития Пензенской области», «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры», «Государственное юридическое бюро Пензенской области», «Медиахолдинг «Экспресс» и другие госучреждения в сфере СМИ, «Государственный архив Пензенской области».

«Валерий Николаевич Беспалов [врио заместителя председателя облправительства], у Вас два ключевых министерства», — объявил руководитель субъекта федерации, отметив, что это министерство промышленности, экономики и инновационной политики и Минсельхоз.

Кроме того, он проинформировал о том, что Валерий Беспалов будет курировать работу таких госучреждений, как «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов», «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», «Управление по осуществлению закупок Пензенской области», акционерных обществ «Центр коммерциализации технологий», «Корпорация развития Пензенской области» и «Областной агропромышленный холдинг», ООО «Центр кластерного развития» и государственных ветеринарных учреждений.

По словам врио губернатора, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев будет курировать Минздрав, Минтруд с территориальными отделами ЗАГС, госучреждения «Пензенский областной медицинский колледж», «Центр по транспортному обслуживанию государственных учреждений здравоохранения Пензенской области», «Мокшанский интернат», «Центр организации социальной поддержки и трудовой миграции», а также больницы, центры занятости населения и учреждения соцобслуживания.

Олег Мельниченко сообщил, что врио зампреда облправительства Алексей Костин будет курировать министерство цифрового развития, транспорта и связи, ГБУ «Безопасный регион» и «Аэропорт города Пензы», ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» и управление проектной деятельности.

«За Вами управление проектной деятельности, то есть полный мониторинг реализации национальных проектов на территории региона», — подчеркнул врио губернатора.