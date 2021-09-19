Явка избирателей в Пензенской области по данным на 10.00 составила около 42% Политика

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области, где проходят выборы депутатов Госдумы и досрочные выборы губернатора, по данным на 10.00 воскресенья, 19 сентября, составила около 42%.

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«На 10.00 воскресенья, 19 сентября, явка по Пензенской области составила 41,78% от общего числа избирателей», — сообщили ИА «PenzaNews» в облизбиркоме, добавив, что на 20.00 субботы, 18 сентября, она была 39,68%.

В комиссии напомнили, что явка на всех выборах в регионе в день голосования считается от единого округа федеральной кампании.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», помимо выборов депутатов Госдумы и досрочных выборов губернатора, в Пензенской области проходят выборы депутатов собраний представителей Каменского и Сердобского районов, а также довыборы в собрания представителей городов Городище и Нижний Ломов.

Кроме того, в 11 районах проходят дополнительные выборы в комитеты местного самоуправления.

Трехдневное голосование, которое стартовало 17 сентября, завершится в 20.00 воскресенья, 19 сентября. После этого начнется подсчет голосов.