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Предварительные итоги выборов: Мельниченко набирает 72,42% голосов

06:17 | 20.09.2021 | Политика

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Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Кандидат от партии «Единая Россия», временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко одерживает уверенную победу на досрочных выборах главы региона: за него проголосовали 72,42% избирателей.

Предварительные итоги выборов: Мельниченко набирает 72,42% голосов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в облизбиркоме, к настоящему времени обработано 99,16% протоколов УИК.

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Лучший результат из всех соперников Олега Мельниченко показывает кандидат от КПРФ, заместитель главы города Пензы Олег Шаляпин, который набирает 12,32% голосов.

Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду») получает 5,68%; Александр Васильев (ЛДПР) — 5,65%; Петр Чугай (Партия пенсионеров) — 2,31%.

По предварительным данным, явка избирателей на участки составила 57,1%.

Окончательные итоги досрочных выборов губернатора Пензенской области будут подведены и официально обнародованы позднее.

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