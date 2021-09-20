Стали известны предварительные итоги выборов в Госдуму в Пензенской области Политика

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Предварительные итоги выборов в Госдуму России восьмого созыва в Пензенской области стали известны после обработки 99,16% протоколов участковых избирательных комиссий.

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Согласно последним данным, полученным корреспондентом ИА «PenzaNews» в облизбиркоме, партия «Единая Россия» набирает 56,26% голосов избирателей, пришедших на участки.

По имеющимся сведениям, КПРФ получает 17,23%, ЛДПР — 7,49%, «Справедливая Россия – За правду» — 6,1%, «Новые люди» — 4,87%, Партия пенсионеров — 2,25%, «Коммунисты России» — 1,3%.

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Остальные партии набирают менее 1%: Российская партия свободы и справедливости — 0,67%, «Яблоко» — 0,67%, «Зеленые» — 0,61%, «Зеленая альтернатива» — 0,47%, «Родина» — 0,46%, «Партия роста» — 0,22%, «Гражданская платформа» — 0,09%.

В двух одномандатных округах победу одерживают кандидаты от партии «Единая Россия»: в 146-м пензенском — Игорь Руденский, который лидирует с 60,44% голосов после обработки 99,25% протоколов УИК; в 147-м лермонтовском — Александр Самокутяев. Его результат после обработки 99,07% протоколов составляет 53,7%.

Окончательные итоги выборов депутатов Госдумы в Пензенской области будут подведены и официально обнародованы позднее.