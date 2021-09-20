В Пензенской области обработано 100% протоколов УИК Политика

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Все протоколы участковых избирательных комиссий в Пензенской области обработаны и введены в систему ГАС «Выборы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в облизбиркоме.

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Согласно предварительным данным об итогах голосования в Пензенской области, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала 56,22% голосов избирателей, пришедших на участки.

КПРФ получила 17,24%, ЛДПР — 7,5%, «Справедливая Россия – За правду» — 6,09%, «Новые люди» — 4,89%, Партия пенсионеров — 2,24%, «Коммунисты России» — 1,3%.

Остальные партии набрали менее 1%: Российская партия свободы и справедливости — 0,67%, «Яблоко» — 0,67%, «Зеленые» — 0,61%, «Зеленая альтернатива» — 0,48%, «Родина» — 0,46%, «Партия роста» — 0,22%, «Гражданская платформа» — 0,09%.

В двух одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия»: в 146-м пензенском — Игорь Руденский с результатом 60,4% голосов; в 147-м лермонтовском — Александр Самокутяев, за него проголосовали 53,64%.

Их ближайшие политические соперники — коммунисты Алексей Иванов и Александр Трутнев — набрали 15,12% и 16,98% голосов соответственно.

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На досрочных выборах главы Пензенской области безоговорочную победу одержал кандидат от партии «Единая Россия», временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко: за него проголосовали 428 тыс. 868 избирателей, или 72,38%.

За Олега Шаляпина (КПРФ) свои голоса отдали 73 тыс. 153 человека, или 12,35%; за Алексея Шпагина («Справедливая Россия – За правду») — 33 тыс. 714, или 5,69%; за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 593, или 5,67%; за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 13 тыс. 650, или 2,3%.

Окончательные итоги выборов в Пензенской области будут подведены и официально обнародованы позднее.