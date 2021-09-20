Мельниченко и Баталина приняли участие в видеоконференции со штабом поддержки «Единой России» Политика

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина приняли участие в видеоконференции, посвященной подведению предварительных итогов единого дня голосования, которая состоялась в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России» после завершения выборов.

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Среди тех, кто также присутствовал в региональном штабе партии на 2-м проезде Свердлова, были руководитель регионального исполкома «Единой России» Сергей Мельников, заместитель председателя Законодательного собрания области Вадим Супиков и глава реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Илья Щербаков.

В ходе мероприятия секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак поблагодарил региональные штабы партии, волонтеров, кандидатов и губернаторов, возглавивших списки партии на выборах.

Он поздравил однопартийцев с честной победой и выразил признательность избирателям, отдавшим свои голоса за «Единую Россию».

Во время видеоконференции было предоставлено слово представителям нескольких субъектов РФ. Включения из Пензы не было.

Олег Мельниченко и Ольга Баталина — члены президиума Генсовета «Единой России». С июня 2021 года Олег Мельниченко также является секретарем пензенского регионального отделения партии.

14 июня Олег Мельниченко был выдвинут кандидатом на пост губернатора Пензенской области от «Единой России».

19 июня Олег Мельниченко и Ольга Баталина были включены в федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва от партии «Единая Россия» в составе региональной группы №25.