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Мельниченко принял участие в инаугурации Гладкова

13:05 | 27.09.2021 | Политика

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Белгород, 27 сентября 2021. PenzaNews. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии вступления Вячеслава Гладкова в должность губернатора Белгородской области, состоявшейся в понедельник, 27 сентября.

Мельниченко принял участие в инаугурации Гладкова

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня нахожусь в командировке в Белгороде. Поздравил нашего земляка Вячеслава Владимировича Гладкова с вступлением в должность губернатора Белгородской области», — написал Олег Мельниченко в Instagram.

По его словам, он давно и очень хорошо знает Вячеслава Гладкова.

«Могу сказать, что он обладает огромным опытом, имеет прекрасные личные и деловые качества. Это человек, на которого всегда можно положиться, который в самой сложной ситуации способен разрешить практически любую задачу», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Желаю ему успешной работы на посту губернатора и уверен, что оказанное жителями Белгородской области доверие будет оправдано», — добавил он.

Указом президента России №713 от 18 ноября 2020 года Вячеслав Гладков был назначен исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

По итогам досрочных выборов, голосование на которых проходило три дня — с 17 по 19 сентября 2021 года, Вячеслав Гладков получил в свою поддержку 78,79% голосов избирателей, пришедших на участки.

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