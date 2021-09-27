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Инаугурация губернатора, по уточненным данным, состоится в ККЗ «Пенза»

19:21 | 27.09.2021 | Политика

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Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. 44-я внеочередная сессия Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, на которой Олег Мельниченко в торжественной обстановке принесет присягу, после чего будет считаться вступившим в должность губернатора, состоится, по уточненным данным, в киноконцертном зале «Пенза». Соответствующая информация размещена на сайте регионального парламента.

Инаугурация губернатора, по уточненным данным, состоится в ККЗ «Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее в разделе «Анонсы мероприятий» было указано, что церемония пройдет в областном драмтеатре имени А.В. Луначарского.

Еще одно изменение касается проекта повестки.

Изначально в него был включен единственный вопрос — о вступлении в должность губернатора Пензенской области. Теперь же он дополнен еще одним — о досрочном прекращении полномочий депутата Георгия Камнева, возглавляющего комитет по социальной политике.

В качестве докладчика по обоим вопросам выступит председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

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