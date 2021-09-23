Инаугурация губернатора Пензенской области состоится 28 сентября в драмтеатре Политика

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. 44-я внеочередная сессия Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, на которой Олег Мельниченко в торжественной обстановке принесет присягу, после чего будет считаться вступившим в должность губернатора, состоится в драматическом театре имени А.В. Луначарского в предстоящий вторник, 28 сентября. Соответствующая информация размещена на сайте регионального парламента.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, инаугурация назначена на 13.00.

В проект повестки сессии включен единственный вопрос — о вступлении в должность губернатора Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», голосование на досрочных выборах губернатора Пензенской области проходило три дня — с 17 по 19 сентября.

Победу одержал врио губернатора, кандидат от партии «Единая Россия» Олег Мельниченко, получивший в свою поддержку 428 тыс. 868 голосов избирателей, или 72,38%.



За Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 73 тыс. 153 избирателя (12,35%), за Алексея Шпагина («Справедливая Россия – За правду») — 33 тыс. 714 (5,69%), за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 593 (5,67%), за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 13 тыс. 650 (2,3%).