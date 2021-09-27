Камнев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Заксобрания Политика

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Председатель комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по социальной политике, глава фракции КПРФ Георгий Камнев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата в связи с избранием в Госдуму России восьмого созыва.

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«В связи с избранием депутатом Государственной думы ФС РФ VIII созыва прошу сложить с меня полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области и уволить с должности председателя комитета по социальной политике», — говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

К настоящему времени подготовлен проект постановления «О досрочном прекращении полномочий председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по социальной политике и депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Г.П. Камнева».

В случае его принятия полномочия Георгия Камнева, избранного по партийному списку, будут считаться досрочно прекращенными 24 сентября 2021 года.

Георгий Камнев — член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии. Вступил в ряды Компартии России в 2001 году.

Депутат Законодательного собрания Пензенской области четвертого, пятого и шестого созывов.

