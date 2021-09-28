Комаров поздравил Мельниченко со вступлением в должность губернатора Политика

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил Олега Мельниченко с официальным вступлением в должность губернатора Пензенской области.

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«Уважаемый Олег Владимирович, поздравляю Вас с официальным вступлением в должность губернатора Пензенской области! Вы руководитель с серьезным опытом работы в региональных и федеральных органах власти, уроженец Пензы, любящий свою малую родину. С первых дней руководства областью заметны Ваши высокая работоспособность, профессионализм, нацеленность на результат», — сказал он в ходе церемонии инаугурации, состоявшейся в киноконцертном зале «Пенза» во вторник, 28 сентября.

По словам Игоря Комарова, уверенная победа Олега Мельниченко на досрочных выборах губернатора доказывает, что жители поверили ему и разделяют его видение социально-экономического развития Пензенской области.

«Эта победа — большая ответственность и, безусловно, кредит доверия избирателей. У Вас и Вашей команды впереди большая работа по сохранению традиций и культуры, поддержке сельского хозяйства, бизнеса и науки. Пензенская область — ведущая аграрная агломерация Приволжья, стабильно демонстрирующая положительную динамику. В регионе достигнуты одни из лучших в округе показателей по многим направлениям, в том числе и по нормативному состоянию региональных и муниципальных дорог», — отметил полпред.

Он обратил внимание на то, что в ближайшие годы предстоит решать ключевые задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, в частности, по достижению национальных целей развития страны.

«В первую очередь это касается реального улучшения качества жизни и благосостояния жителей Пензенской области. Деятельность органов власти должна быть выстроена на основе запросов граждан. Необходимо работать над снижением уровня смертности и повышением рождаемости, уделять внимание вопросам поддержки семьи, материнства и детства. Нужно оперативно принимать меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — подчеркнул Игорь Комаров.

Полпред добавил, что решение этих задач требует эффективной командной работы федеральных структур, региональных органов власти и местного самоуправления.

«Я убежден, Олег Владимирович, что Ваши опыт, знания и профессионализм позволят добиться хороших результатов в командном взаимодействии со всеми ветвями власти региона. Желаю Вам здоровья, удачи и успехов!» — подытожил он.