Олег Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Олег Мельниченко официально вступил в должность губернатора Пензенской области в ходе 44-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона шестого созыва, состоявшейся в киноконцертном зале «Пенза» во вторник, 28 сентября.

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В числе почетных гостей на инаугурации присутствовали полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сенаторы, главы регионов, видные бизнесмены, руководители предприятий, общественники, представители образования и культуры.

В 14.00 в зале зазвучали фанфары. Знаменные группы внесли государственный флаг России и флаг Пензенской области. Также были торжественно внесены Конституция РФ, устав региона и должностной знак губернатора.

На сцену вышел председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Он напомнил, что 19 сентября Олег Мельниченко одержал убедительную победу на досрочных выборах губернатора. Спикер регионального парламента поздравил его с избранием и объявил сессию открытой.

Затем под звуки оркестра на сцену вышел Олег Мельниченко, который занял место у трибуны.

Валерий Лидин озвучил, что в соответствии с уставом региона избранный руководитель субъекта федерации должен принести присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу», — произнес текст присяги Олег Мельниченко.

После этого диктор объявил, что Олег Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области, в зале зазвучал государственный гимн России.

Затем к участникам церемонии обратился Игорь Комаров. Он отметил опыт и профессионализм Олега Мельниченко и пожелал ему успехов.

Диктор сообщил, что в адрес губернатора поступили поздравительные телеграммы. В частности, от председателей Совета Федерации и правительства России, глав федеральных министерств и ведомств, руководителей субъектов РФ.

В продолжение мероприятия Олега Мельниченко поздравили другие почетные гости — заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, врио главы Мордовии Артем Здунов, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, а также митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

После этого слово было предоставлено Олегу Мельниченко.

«Для меня сегодня особенный, очень волнительный день. Сегодня, вступая в должность губернатора Пензенской области, я понимаю, какой огромный [...] кредит доверия мне дали мои земляки, пензенцы. И я понимаю, что теперь на протяжении 5-летнего срока я буду этот кредит отдавать. Я должен его отдавать добрыми делами, работой практически, думаю, без выходных дней, для того, чтобы через 5 лет я мог задать вопрос своим землякам — оправдал я их кредит доверия или не оправдал. Очень надеюсь, что я этот кредит доверия оправдаю», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что благодарен президенту России Владимиру Путину за возможность пройти серьезное испытание в виде выборов, депутатам Законодательного собрания, главам районных администраций и другим землякам — за поддержку по возвращении на малую родину, а также бывших коллег из Совета Федерации — за содействие в реализации инициатив, направленных на развитие региона.

«Я понимаю, что работа губернатора — это не работа одного человека. Это работа большого количества людей. Это работа большой управленческой команды. И я думаю, что эта высокопрофессиональная управленческая команда в Пензенской области есть. Я думаю, что тот кредит доверия, который оказал нам народ, тот кредит доверия, который нам дал президент Российской Федерации, в результате работы этой управленческой команды будет реализован — реализован так, чтобы не было стыдно ни перед людьми, ни перед президентом Российской Федерации. [...] Вперед, только вперед. Спасибо за доверие!» — подытожил руководитель региона.

Диктор объявил об окончании торжественной церемонии. Был исполнен гимн Пензенской области, затем зазвучал марш в исполнении оркестра.

Олег Мельниченко спустился со сцены по центральным ступеням.

Из зала вынесли государственный флаг России, флаг Пензенской области, Конституцию РФ, устав региона и должностной знак губернатора.

Продолжилось мероприятие концертом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», голосование на досрочных выборах губернатора Пензенской области проходило три дня — с 17 по 19 сентября.

Победу одержал врио губернатора, кандидат от партии «Единая Россия» Олег Мельниченко, получивший в свою поддержку 428 тыс. 868 голосов избирателей, или 72,38%.



За Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 73 тыс. 153 избирателя (12,35%), за Алексея Шпагина («Справедливая Россия – За правду») — 33 тыс. 714 (5,69%), за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 593 (5,67%), за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 13 тыс. 650 (2,3%).

Согласно уставу региона, губернатор Пензенской области избирается на 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы субъекта РФ исчисляется со дня его вступления в должность.