Бабич отметил основательность и совестливость Мельниченко Политика

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич, занимавший пост полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе в 2011–2018 годах, отметил основательность и совестливость в качестве ключевых качеств работавшего ранее под его руководством в полпредстве Олега Мельниченко, который официально вступил в должность губернатора Пензенской области во вторник, 28 сентября.

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Он обратил внимание на то, что Олег Мельниченко прошел серьезный жизненный, профессиональный и служебный путь.

«Вы знаете, что Олег Владимирович работал в Дальневосточном федеральном округе в аппарате полномочного представителя, в Приволжском федеральном округе, причем возглавлял сложнейшее направление — направление внутренней политики прежде всего, работал в Москве, [...] возглавляя ключевой комитет Совета Федерации, но все его становление от рождения до вот такого профессионального взросления произошло здесь, в Пензенской области. Школа, институт, работа в органах муниципальной власти, работа в правительстве региона, именно здесь он состоялся как руководитель. Затем я много лет имел возможность наблюдать за этим становлением, за развитием уже государственного человека», — сказал Михаил Бабич в ходе церемонии инаугурации Олега Мельниченко, прошедшей в киноконцертном зале «Пенза».

Он добавил, что всегда был уверен в Олеге Мельниченко.

«У Олега Владимировича много очень достойных качеств: его образованность, интеллигентность, порядочность; но есть два, которые я хотел бы отметить особо. Это его основательность и его совестливость», — подчеркнул замдиректора ФСВТС, выразив мнение, что эти качества особенно важны для руководителя региона.

По словам Михаила Бабича, Олег Мельниченко привык досконально разбираться в сути вопроса, вникать в чужие проблемы и стараться помочь, независимо от того, о ком идет речь — о товарище по работе или совершенно посторонних людях.

«Губернатор, я считаю и много раз об этом говорил, — одна из самых сложных профессий, одна из самых сложных должностей нашей страны, потому что, с одной стороны, на тебя возложено огромное доверие президента России, политического руководства, ты отвечаешь за все стратегические задачи развития региона, а, с другой стороны, находишься на прямой связи с людьми, в прямом контакте и решаешь все проблемы», — заявил он.

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Михаил Бабич согласился с мнением заместителя председателя Совета Федерации Константином Косачевым, который сказал, что Пензенской области повезло с губернатором.

«В регион вернулся человек, который за всю свою жизнь никогда себя вне этой области не мыслил. Все его планы, помыслы были связаны с развитием родного региона», — констатировал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Он также поделился воспоминаниями о том, что бывший губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, руководивший регионом с 1998 по 2015 годы, неоднократно хотел «забрать обратно» Олега Мельниченко из полпредства в Нижнем Новгороде.

«Безусловно, впереди большой, непростой путь. [...] Я уверен в том, что никогда никому за него не будет стыдно. Не будет стыдно родным, не будет стыдно землякам, не будет стыдно президенту России, который наделил его своим доверием, назначив временно исполняющим обязанности руководителя региона, а затем жители Пензенской области, избиратели своим голосованием подтвердили правильность этого решения», — сказал Михаил Бабич.

Обращаясь к Олегу Мельниченко, он призвал его всегда быть вместе со своими избирателями и «не отрываться» от них.

«В данном случае действительно повезло области. [...] Олег Владимирович смог вернуться домой во всех смыслах этого слова — вернуться домой для того, чтобы служить родному краю. В добрый путь!» — резюмировал Михаил Бабич.