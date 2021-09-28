Пензенской области повезло с губернатором — Косачев Политика

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Пензенской области повезло с губернатором. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в ходе церемонии инаугурации Олега Мельниченко, победившего на досрочных выборах главы региона.

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Он напомнил, что Олег Мельниченко на протяжении нескольких лет в верхней палате российского парламента возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Очевидно, что комитет, который занимается региональной политикой, занимается проблемами федерализма, муниципального строительства, конечно же, является для нашей палаты, для всего Федерального Собрания ключевым. Именно Вам, Олег Владимирович, была доверена ответственность руководить этим комитетом на протяжении ряда лет, выстраивая политику Российской Федерации на соответствующих направлениях вместе с коллегами в Государственной думе и теми, кто в этом направлении работал в администрации президента, в правительстве Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти. Совершенно точно: Пензенской области повезло с губернатором, потому что такой колоссальный опыт работы на федеральном уровне, разумеется, будет абсолютно точно востребован в интересах области и всех ее жителей», — сказал Константин Косачев.

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Он добавил, что должность главы комитета, которая стала вакантной после назначения Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области, до сих пор не занята.

«Найти адекватную замену Олегу Владимировичу очень трудно», — подчеркнул вице-спикер верхней палаты парламента.

Константин Косачев заявил, что Олег Мельниченко — один из немногих глав субъектов РФ, который будет иметь возможность через Совет Федерации продвигать интересы Пензенской области.

«Мы все, разумеется, будем Вам в этом самым активным образом помогать. Вы можете рассчитывать на наше плечо. Мы продолжаем работать вместе. В добрый путь, Олег Владимирович!» — резюмировал он.